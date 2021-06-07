Başak Ermiş'in şikâyeti üzerine gözaltına alınan oyuncu Can Topçu serbest bırakıldı!

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş'e uyguladığı şiddetin ardından Ermiş'in şikâyetiyle gözaltına alınan oyuncu Can Topçu, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Başak Ermiş, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Can Topçu tarafından dövüldü. Giydiği tayt yüzünden dayak yediğini ifade eden Başak Ermiş, eniştesini arayarak kurtulduğunu söyledi. Ermiş, "Ölmek istemiyorum, kurtarın beni" diyerek eniştesinden yardım istedi ardından karakola gitti. Topçu ise yaptığı açıklamada, "Böyle olsun istemezdim" dedi.