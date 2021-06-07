Başak Ermiş'in şikâyeti üzerine gözaltına alınan oyuncu Can Topçu serbest bırakıldı!

Eniştesi tarafından evden alınan Başak Ermiş, annesinin evine götürüldü. Hastanede darp raporu alan Ermiş, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.
Can Topçu
'Tokat attığı' iddiasıyla şikâyetçi oldu, serbest bırakıldı
Haber Global'in aktardığına göre; alınan bilgiye göre, sosyal medya fenomeni kız arkadaşı Başak Ermiş'i öldüresiye döven Can Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Bürosu'nda ifade veren Topçu'nun, kendisine tokat attığı iddiasıyla Ermiş'ten şikâyetçi olduğu öğrenildi.
Topçu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.