Başak Demirtaş'tan İnce'nin ziyaretine ilişkin açıklama: Evimizin kapısı tüm adaylara açık

DP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ziyaretine ilişkin olarak, "Muharrem İnce bize gelecek. Tabii memnuniyetle ağırlayacağım. Sayın Erdoğan, Akşener, Perinçek ve Karamollaoğlu gelse onlara da evimin kapısı her zaman açıktır. Bu yapılan anlamlı jest siyasetten daha ziyade insani ilişkilerin güçlenmesine hizmet ediyor" dedi.

Bugün Diyarbakır'a giden İnce, İstasyon Meydanı'nda düzenleyeceği mitingin ardından HDP'li rakibi Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret edecek.

HDP'nin seçim standını ziyaret eden Başak Demirtaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demirtaş, cezaevinde bulunan eşinin dışarıda yapılan çalışmaları merak ettiğini, kendisininde onun için seçim stantlarına giderek çalışan partilileri ziyaret ettiğini söyledi.

Eşinin siyaseten rehin alınarak cezaevine konulduğunu söyleyen Demirtaş, "Arkasından gece gündüz demeden iftiralar ve hakaretler yağdırılıyor. Yani bu eleştiriler seviyesiz ve saygısızca. Eğer ki korkmuyorsanız çıkarın o zaman oda sözünü meydanlarda size söylesin cevabını öyle versin" dedi.

Diyarbakır'da bugün miting yapacak olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisini evlerinde ziyaret edecek olmasını değerlendiren Başak Damirtaş, şunları söyledi:

"Muharrem İnce bize gelecek. Tabii memnuniyetle ağırlayacağım. Sayın Erdoğan, Akşener, Perinçek ve Karamollaoğlu gelse onlara da evimin kapısı her zaman açıktır. Bu yapılan anlamlı jest siyasetten daha ziyade insani ilişkilerin güçlenmesine hizmet ediyor."

Seçim yarışının adil koşullarda yürümediğini ifade eden Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz adaylardan birisi devletin bütün imkanlarını kullanabiliyor. Diğer adaylar azda olsa kamuoyunda seçmenleriyle halkıyla buluşup propagandasını yapabiliyor. Ama diğer taraftan Demirtaş dört duvar arasında bir hücrede seçim çalışması yürütmeye çalışıyor. Cezaevinde olması başlı başına çok büyük bir engel ve zorluktur. Ama biliyorsunuz Demirtaş her şeye rağmen umudu korumayı ve büyütmeyi biliyor. Yaratıcı özelliğiyle her seferinde tüm halkımızı olduğu gibi beni de şaşırtmayı başarabiliyor. Gece gündüz demeden meydanlarda, televizyonlarda tamamıyla hukuksuz ve asılsız iftiralar ile hakaretler ediliyor. Ama bu iftira ve hakaret ettiğiniz kişi cezaevinde ve dört duvar arasında bunu tabii ki etik bulmuyorum. Evet öfkeliyiz ama bu öfkemizi de mutlaka sandığa yansıtacağız. Yapılan bu bütün haksızlıklar ve hukuksuzluklar ile zulme karşı halkımız gereken cevabı 24 Haziran'da verecektir mutlaka."