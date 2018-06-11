Başak Demirtaş: Evimizin kapısı tüm adaylara açık

DP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ziyaretine ilişkin olarak, "Muharrem İnce bize gelecek. Tabii memnuniyetle ağırlayacağım. Sayın Erdoğan, Akşener, Perinçek ve Karamollaoğlu gelse onlara da evimin kapısı her zaman açıktır. Bu yapılan anlamlı jest siyasetten daha ziyade insani ilişkilerin güçlenmesine hizmet ediyor" dedi. Bugün Diyarbakır'a giden İnce, İstasyon Meydanı'nda düzenleyeceği mitingin ardından HDP'li rakibi Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı ziyaret edecek.