Başak Demirtaş'tan eşi hakkında açıklama

Başak Demirtaş, AİHM'in Selahattin Demirtaş özgür bırakılmalı kararı sonrası eşini cezaevinde ziyaret etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş’in serbest bırakılması yönündeki kararı sonrası Başak Demirtaş, İki yıla aşkın bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’de tutuklu bulunan eşini ziyaret etti.

Başak Demirtaş, yaptığı ziyareti Twitter hesabından cezaevinde çekilen bir fotoğrafla duyurdu. Demirtaş, fotoğrafın altına “Bugün Selahattin ile görüştük. Sağlığı ve morali iyiydi. Selamları vardı. ‘Direnmek yaşamaktır, Berxwedan jiyane'” notunu yazdı.