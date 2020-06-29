Başak Demirtaş'tan tutukluluk kararına tepki: Savcı 6 yıldır delil toplayamamışmış!

Başak Demirtaş, eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutukluluk hallerinin devam etmesi kararına tepki gösterek, "Savcı 6 yıldır delil TOPLAYAMAMIŞMIŞ. Figen ile Selahattin KAÇACAKMIŞMIŞ" dedi.

Başak Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesine tepki gösterdi. Tutukluluğun devamına gerekçe olarak gösterilen 'şüphelilerin saklanma veya kaçma şüphesini uyandıran somut olguların varlığı' ve 'delillerin toplanamamış olması' yazılı kararı paylaşan Başak Demirtaş, "Savcı 6 yıldır delil TOPLAYAMAMIŞMIŞ. Figen ile Selahattin KAÇACAKMIŞMIŞ. Aqlê sivik barê giran e." ifadelerini kullandı.