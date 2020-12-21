Başak Demirtaş'tan SMA hastası Murat bebek için çağrı

Başak Demirtaş, Iğdır'da yaşayan Sakine ve Yaşar Koç çiftinin SMA hastası 3,5 aylık çocukları Murat'ın tedavisi için çağrıda bulundu. Demirtaş "Daha önce iki evladını kaybeden bir annenin aynı acıyı üçüncü kez yaşamaması için destek olalım" dedi.

Başak Demirtaş, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 3,5 aylık çocukları Murat'ın tedavisi için destek çağrısında bulundu.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Küçük Murat'ın annesiyle konuştum. Kampanyanın henüz başındalar. Hepimizin katkısını rica ediyorlar. Daha önce iki evladını kaybeden bir annenin aynı acıyı üçüncü kez yaşamaması için destek olalım, Murat bebeği kurtaralım. İmkanımıza göre katkıda bulunalım."