Başak Demirtaş: Suçsuzluğu AİHM Büyük Daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam mı suç?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Edirne Cezaevi’nde beş yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş,'ı yayınında konuk eden FOX TV hakkında inceleme başlattı. Başak Demirtaş, "Beş yıldır, gece gündüz her kanalda Selahattin’e ve arkadaşlarına iftira atmak, onları suçlamak serbestken suçsuzluğu AİHM Büyük Daire kararıyla kesinleşmiş olan eşimle ilgili televizyonda biraz olsun konuşmam mı suç? Maalesef hem utanç verici hem de üzücü bir durum." sözleriyle soruşturmaya tepki gösterdi.

Başak Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Demek ki beş yıllık yalanlar ve iftiralar, bir saatlik hakikat karşısında tuzla buz olabiliyormuş. Bu kadar saldırıya gerek yok, hakikatin karşısında tüm yalanların, üretilmiş algıların sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilinmesi gerekirdi." ifadesini kullandı.

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