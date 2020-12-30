Başak Demirtaş: Sen türkülerini söyle içeride dışarıda; biz hep birlikte mücadeleye devam ederiz

Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kobani iddianamesinin ardından bir paylaşım yaparak, mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.
Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve eski milletvekillerinin bulunduğu 27’si tutuklu toplam 108 kişi hakkında, Kobani olayları soruşturması kapsamında iddianame düzenlenerek Ankara 22’inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Başak Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:
"Sen türkülerini söyle.
İçeride dışarıda, biz hep birlikte mücadeleye devam ederiz."
TIKLAYIN:Kobani soruşturması | Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı