Kobani soruşturması | Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Aralarında Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve eski milletvekillerinin bulunduğu 27’si tutuklu toplam 108 kişi hakkında, Kobani olayları soruşturması kapsamında iddianame düzenlenerek Ankara 22’inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i yakalamalı olmak üzere toplam 108 kişi şüpheli olarak yer aldı.

İddianamedeki kişilerin tamamının "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme", "31 kez adam öldürmeye teşebbüs", "bayrak yakma", "Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet", "ibadethanelere zarar verme", "24 kez yağma", "38 kez alıkoyma", "bin 750 kez mala zarar verme", "397 kez yakarak mala zarar verme", "bin 60 kez kamu malına zarar verme", "503 kez yakarak kamu malına zarar verme", "264 kez kamu görevlisini silahla basit yaralama" ve "78 kez silahla kasten yaralama" başta olmak üzere toplam 28 suçtan cezalandırılması talep edildi.

Eylül'de 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı

Soruşturma kapsamında, eski HDP milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 82 kişi hakkında 25 Eylül'de gözaltı kararı çıkarılmıştı.

HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna ve MYK üyesi Alp Altınörs'ün de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Kararla ilgili HDP açıklamasında, bunun HDP'ye karşı başlatılmış bir "intikam saldırısı" olduğu belirtilerek, "AKP-MHP bloğu kaybettikçe muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyor. HDP sizin darbelerinize boyun eğmedi, eğmeyecek" ifadeleri yer almıştı.

AİHM: Demirtaş derhal tahliye edilmeli

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 22 Aralık tarihli kararında, Selahattin Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AİHM'in Demirtaş'ın tutukluluğunun sona ermesi yönündeki daha önceki kararına itiraz edilmiş; Eylül 2019'da AİHM Büyük Daire'de dava yeniden görülmeye başlamıştı.

Edirne'de cezaevinde tutuklu yargılanan Demirtaş, kararın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kesin olan şudur ki, altı yıldır benim ve arkadaşlarım hakkında yürütülen sözde yargı faaliyetlerinin tamamının siyasi amaçlı olduğu kesinleşmiş oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kararla ilgili, "Bu adımlar siyasidir, çifte standarttır, ikiyüzlülüktür" dedi.

Demirtaş, Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.