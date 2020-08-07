Selahattin Demirtaş: Açlık grevindeki avukatlar için çok üzülüyorum; daha fazla sahip çıkılmalı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, yaptığı telefon görüşmesinde Demirtaş'ın "Açlık grevindeki avukatlar için çok üzülüyorum; daha fazla sahip çıkılmalı" dediğini aktardı.

Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Selahattin Demirtaş'la telefon aracılığıyla görüştüklerini belirtti.

"Çok selamları vardı" diyen Demirtaş, "Açlık grevindeki avukatlar Aytaç ve Ebru için çok üzüldüğünü, halkın ve tüm meslektașlarının daha fazla duyarlılık gösterip onlara sahip çıkması gerektiğini söyledi. Umarım, tutuklu avukatların tümü serbest bırakılır" diye yazdı.