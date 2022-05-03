Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti: Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla

Başak Demirtaş, hakkındaki AİHM kararına rağmen 2 bin 5 gündür Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Demirtaş ile görüşte çekilen bir fotoğrafını da paylaşan Başak Demirtaş, “Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla” dedi.

Başak Demirtaş Twitter paylaşımında, "Zeynep Abla ile bayram görüşünden çıktık. Selahattin ve Selçuk Hoca her zamanki gibi güçlü ve moralliydiler. Cezaevindeki son bayram görüşümüz olması umuduyla Zeynep Abla ile hepinizin bayramını kutluyor, sevdiklerinizle birlikte mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Başak Demirtaş, eşi Demirtaş ile bir fotoğrafını da paylaştı.