Başak Demirtaş: Salgın bu boyuttayken, hapishanedeki 300 bin kişinin gayri insani koşullarda yaşamak zorunda bırakılması hukuka aykırı

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, 'cezaevinde yaklaşık 300 bin kişinin insanlık dışı koşullarda kalmasının hukuka aykırı olduğunu' söyledi.

Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın Eşi Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "cezaevlerindeki Koronavirüs salgını önlemlerinin yetersizliğine" dikkat çekti.

"Tutuklu ve hükümlülerin insanlık dışı koşullarda yaşamak zorunda bırakıldığını, bunun da toplumsal dayanışmayı zayıflattığını" belirten Demirtaş, “Onlar içeride, virüse karşı neredeyse hiçbir imkana sahip değiller” dedi.

Üç vardiya çalışan ve sürekli dışarıyla temas halinde olan cezaevi görevlilerin de ciddi risk altında olduğunu söyleyen Demirtaş, görevlilerin virüse yakalanması halinde cezaevine bulaştırma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.

“Bildiğimiz kadarıyla henüz hiçbir hapishanede Korona taraması yapılmış değil” diyen Demirtaş, hastalığa yakalanacak hiçbir mahkumun cezaevi revirinde iyileşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Demirtaş, devamında, “Dolayısıyla personeliyle, tutuklusuyla, hükümlüsüyle cezaevlerindeki tüm insanlar adeta koronaya terk edilmiş durumdadırlar” dedi.