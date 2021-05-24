Başak Demirtaş: Nüfus müdürlüğü, fotoğrafta gülümsüyor diye Selahattin'e kimlik kartı vermeyi reddetmiş

Başak Demirtaş eşi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hapishanede ziyaret etti. Yeni kimlik kartı için eşinin cezaevinde fotoğraf çektirdiğinin ancak fotoğrafta gülümsediği için kimlik kartının verilmediğini söyledi.

Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşi ile uzun zaman sonra görüştüklerini belirterek, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a selamlarını iletti.

Demirtaş ayrıca, yeni kimlik kartı için Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde fotoğraf çektirdiğini, ancak . nüfus müdürlüğünün fotoğrafta gülümsüyor diye kimlik kartı vermeyi reddettiğini yazdı.

Başak Demirtaş'ın paylaşımları şöyle:

"1- Uzun bir aradan sonra Selahattin ile görüşebildik. İyiydi çok şükür. Eşbaşkanlarımız Sayın Pervin Buldan ve Sayın Mithat Sancar başta olmak üzere herkese çok selamları vardı.

2- Yeni kimlik kartı için cezaevinde fotoğraf çekmişler. Nüfus müdürlüğü, fotoğrafta gülümsüyor diye kimlik kartı vermeyi reddetmiş. Evet, aynen böyle olmuş :)

Bu fotoğraf temsilidir, gülümseme ise gerçek."