Başak Demirtaş: Bütün cumhurbaşkanı adaylarına evimizin kapısı açık

Ferit ASLAN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP\'nin cezaevinde bulunan cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş\'ın eşi Başak Demirtaş, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin kendisini ziyaret etmek istemesiyle ilgili, \"Muharrem İnce bize gelecek. Tabi memnuniyetle ağırlayacağım. Sayın Erdoğan, Akşener, Perinçek ve Karamollaoğlu da gelse onlara da evimin kapısı her zaman açıktır. Bu yapılan anlamlı jest siyasetten daha ziyade insani ilişkilerin güçlenmesine hizmet ediyor\" dedi.

Edirne cezaevinde bulunan HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın eşi Başak Demirtaş, HDP\'nin seçim standını ziyaret etti. Stantta bulunan görevlilerle sohbet eden Başak Demirtaş, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Başak Demirtaş, cezaevinde bulunan eşinin dışarıda yapılan çalışmaları merak ettiğini, onun için seçim stantlarına giderek partilileri ziyaret ettiğini söyledi. Başak Demirtaş, \"Cezaevindeki eşimin arkasından gece gündüz demeden iftiralar ve hakaretler yağdırılıyor. Yani bu eleştiriler seviyesiz ve saygısızca. Eğer ki korkmuyorsanız çıkarın o zaman o da sözünü meydanlarda size söylesin, cevabını versin\" dedi.

\'EVİMİZİN KAPASI TÜM CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA AÇIKTIR\'

Başak Demirtaş, şu anda yürütülen seçim yarışının adil koşullarda yürümediğini de ifade ederek, \"Demirtaş dört duvar arasında bir hücrede seçim çalışması yürütmeye çalışıyor. Cezaevinde olması başlı başına çok büyük bir engel ve zorluktur. Ama her şeye rağmen umudu korumayı ve büyütmeyi biliyor. Evet öfkeliyiz ama bu öfkemizi de mutlaka sandığa yansıtacağız. Yapılan bu bütün haksızlıklar ve hukuksuzluklar ile zulme karşı halkımız gereken cevabı 24 Haziran\'da verecektir mutlaka\" dedi.



FOTOĞRAFLI