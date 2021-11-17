Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un akıl hastanesine sevk edilme talebi reddedildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un anne-babasının oğullarının akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle akıl hastanesine sevk edilmesi yönündeki talebini reddetti.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, savcılık, Can Göktuğ Boz hakkında, soruşturmaya devam etme kararı aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı, Boz'un akıl hastanesine sevk edilmesi yönündeki talebi reddetti. Savcının bu kararı almasındaki en önemli gerekçeler ise saldırganın iki üniversite okuması ve 'hiçbir hastalığım yok, sadece uyuşturucu bağımlısıyım' yönündeki açıklamaları olduğu dile getirildi.

Öte yandan Başak Cengiz'in annesi Beyhan, babası Avni ve ağabeyi Fatih Cengiz, ifade vermek için adliyeye davet edildi. İlk olarak ağabey ifade verdi. Fatih Cengiz, failden şikâyetçi oldu.

Can Göktuğ Boz'un 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklanmasının ardından avukat annesi Ayşe Nejla Yomralıoğlu savunmasında oğlunun 'akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek, "Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntılarının arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu nedenle gözlem altına alınıp tedavisinin yapılmasını talep ediyorum" demişti.