Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz: Samuray kılıcını internetten aldım, uyuşturucu tedavisi gördüm

İstanbul Ataşehir'de yoldan geçen Başak Cengiz samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Boz, cinayette kullandığı samuray kılıcını internetten aldığını ve bir dönem uyuşturucu tedavisi gördüğünü söyledi.

Cinayet öncesi kılıcı çantaya koyarak aşağı indiğini söyleyen Boz, "İnmeden önce kafamda kolay olduğunu düşünerek, bir bayan şahsı bıçaklamayı düşündüm" dedi.

Cinayette kullandığı samuray kılıcını internetten satın aldığını belirten boz, evinde yapılan aramada ele geçirilen diğer kılıç ve bıçaklar için şunları söyledi:

"Daha önceden bende bıçaklara karşılık az bir merak vardı. Birkaç tane alınca aldığım bıçakların dandik olduğunu görünce iyi bıçak alana kadar birçok kez bıçak aldım."

Savcılığın sorusu üzerine Boz, 18 yaşında uyuşturucu kullandığı için tedavi gördüğünü 5 yıl önce de yine uyuşturucu nedeniyle 17 gün bir hastanede yatılı tedavi gördüğünü belirtti. (DHA)