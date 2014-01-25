T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başabakan'ı kızdıran 'eli tespihli' başkomisere ikinci sürgün

Eski bakan Bayraktar’ın oğlunun ofisinde yapılan aramada, elinde tespihli görüntülerle Başbakan'ın hedefi haline gelen İstanbul'daki bir ilçede pasif göve alınan başkomiser bu görevinden de oldu

25 Ocak 2014 11:03

Türkiye’yi sarsan 17 Aralık operasyonunda Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın ofisinde yapılan aramada bacak bacak üstüne atarak elinde tespihle aramaları yöneten ve ofis çalışanlarına lahmacun siparişi verdirttiği öne sürülen Başkomiser Recep Can, sürgün gönderildiği Sadabad Karakolu’ndaki görevinden de alındı.

Çetin Aydın'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, gizlice çekilen operasyon görüntüsü sosyal medyaya sızınca Başbakan’ın da konuşmalarında ‘külhanbeyi’ diye tepki gösterdiği Başkomiser Can, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği’ne gönderildi. Can hakkında açılan idari soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

başbakan erdoğankızdıranbaşkomiser

İlgili Haberler

Başbakan'ı kızdıran 'eli tespihli' başkomisere sürgün

Eski bakan Erdoğan Bayraktar’ın oğlunun ofisinde yapılan aramada, elinde tespihli görüntülerle Başbakan'ın hedefi haline gelen Başkomiser Recep Can, İstanbul'daki bir ilçede pasif göreve atandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24