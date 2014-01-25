Başabakan'ı kızdıran 'eli tespihli' başkomisere ikinci sürgün

Türkiye’yi sarsan 17 Aralık operasyonunda Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın ofisinde yapılan aramada bacak bacak üstüne atarak elinde tespihle aramaları yöneten ve ofis çalışanlarına lahmacun siparişi verdirttiği öne sürülen Başkomiser Recep Can, sürgün gönderildiği Sadabad Karakolu’ndaki görevinden de alındı.

Çetin Aydın'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, gizlice çekilen operasyon görüntüsü sosyal medyaya sızınca Başbakan’ın da konuşmalarında ‘külhanbeyi’ diye tepki gösterdiği Başkomiser Can, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği’ne gönderildi. Can hakkında açılan idari soruşturma sürüyor.