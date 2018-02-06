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Sağlık

Baş ve boyun kanserleri daha erken belirti gösteriyor

İSTANBUL, (DHA)- BAŞ ve boyun kanserlerinin vücuttaki diğer birçok kanser türüne göre daha erken belirti gösteren hastalıklar olduğuna dikkat çeken Doç

06 Şubat 2018 14:07

İSTANBUL, (DHA)- BAŞ ve boyun kanserlerinin vücuttaki diğer birçok kanser türüne göre daha erken belirti gösteren hastalıklar olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Fikret Kasapoğlu, \"Boyunda 2-3 haftadan uzun sürede geçmeyen şişlikler bir doktor tarafından görülmeli. Şişlikler ağız, gırtlak, guatr, lenf ve kan kanserinin ilk belirtisi olabiliyor\" dedi.

Baş-boyun bölgesinde yer alan kanserlerin, tüm vücut kanserlerinin yüzde 9’unu, kanserden ölümlerin yüzde 4’ünü oluşturduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Fikret Kasapoğlu,  “Baş-boyun kanserleri, erkeklerde kadınlardan 4-5 kat fazla, 50 yaş üstünde daha sık görülüyor. Baş boyun bölgesi kanserleri içerisinde en fazla gırtlak kanserleri (yüzde 45-50) görülüyor. Kanserlerin gelişiminde; sigara, tütün çiğnenmesi, alkol, genetik faktörler, kötü beslenme, çevresel faktörler, hijyenik faktörler, endüstriyel ürünler, radyasyon ve bazı mikropların rol oynadığı biliniyor” dedi.

Sürekli güneş ışığına maruz kalmanın dudak kanserlerini artırdığını, geniz kanserlerinin oluşmasında ise virüs denilen bazı mikropların etkili olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Tüm kanserlerde olduğu gibi bu bölge kanserlerinde de başarılı tedavi, erken teşhise bağlı. Baş- boyun kanserleri vücuttaki diğer birçok kanser türüne göre erken belirti veren hastalıklardan. Bu nedenle bir takım uyarıcı belirti ve bulguların zamanında dikkate alınması ile erken teşhis konulabiliyor, tedavi başarısı artıyor ve hastanın yaşamını kurtarabiliyoruz” diye konuştu.

BAŞ VE BOYUN KANSERLERİNİN BELİRTİLERİ

Doç. Dr. Fikret Kasapoğlu, hastalığın belirtileri hakkında şu bilgileri verdi:

“Baş ve boynun herhangi bir kesiminde genellikle ağrısız ve gittikçe büyüyen şişlik, ağız içinde, dilde veya dudakta iyileşmeyen yaralar, ağızda uyuşukluk hissi, çiğnemede ve yutkunmada güçlük şeklinde belirtiler olabiliyor. Bunun yanında devam eden ses kısıklığı veya seste değişiklik, nefes alma güçlüğü, devam eden burun tıkanıklığı veya burun kanaması, göz çevresinde şişlik veya çift görme, geçmeyen kulak ağrıları, kulak çınlaması veya işitme güçlüğü de görülebiliyor.” 

BOYUNDA AĞRISIZ ŞİŞLİKLERE DİKKAT

Baş boyun kanserlerinin genellikle vücutta herhangi bir yere yayılmadan önce boyundaki lenf bezlerine yayıldığını belirten Kasapoğlu, “Boyunda 2-3 haftadan uzun sürede geçmeyen şişlikler bir doktor tarafından görülmeli. Tabi ki tüm şişlikler kanser demek değil. Ancak şişlikler ağız, gırtlak, guatr, lenf ve kan kanserinin ilk belirtisi olabiliyor. Böyle şişlikler genellikle ağrısız ve gittikçe büyüme eğilimindedir. 

Dil ve dudak kanserlerinin çoğu 2-3 haftada iyileşmeyen yaralar ve boyunda şişlikler olarak başlıyor. Yara ve şişlikler iltihaplanmadıkça ağrısız oluyor. Yaralarla beraber boyunda bir şişlik varsa daha da ciddiye alınmalı. Boğaz, yutak ve gırtlak kanserleri özellikle katı gıdaların ve bazen sıvıların yutulmasını zorlaştırabiliyor. Yutma ağrılı hale gelebiliyor. Baş-boyun bölgesinde görülen deri kanserleri en sık alın, yüz, kulak, dudak gibi cildin güneşe daha çok maruz kaldığı yerlerde görülüyor” ifadelerini kullandı.

“İKİ HAFTADAN UZUN SÜREN SES KISIKLIĞI ÖNEMLİ”

Pek çok gırtlak kanserinin ses değişimine neden olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, “2 haftadan uzun süren ses kısıklığı ya da ses değişimleri önemli. Her ne kadar pek çok ses değişikliğinin nedeni kanser değilse de kulak burun boğaz ve baş-boyun uzmanının gırtlağı ve ses tellerini endoskopik yöntemle muayene etmesi gerekiyor” şeklinde uyarıda bulundu. 

(FOTOĞRAF)

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