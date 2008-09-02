Baş odak Başbakan Erdoğan

‘Laiklik karşıtı odak’ suçlamasıyla AKP’ye “hazine yardımı kesintisi” cezası verilmesine neden olan isimlerin başında Başbakan Tayip Erdoğan olduğu ileri sürüldü. Erdoğan’a yönelik suçlamalardan biri de türbanla ilgili ‘velev ki siyasi simge olsun’ sözü.



Anayasa Mahkemesi’nin AKP’yi kapatma davasında gerekçeli kararın yazımı sürerken, laiklik karşıtı odak suçlamasına neden olan isimler netleşmeye başladı. Başbakan Recep Tayip Erdoğan 10 ayrı sözünden ‘laiklik karşıtı’ olmakla suçlanıyor. Başbakan’a yöneltilen suçlamalar arasında “Ulemaya sorulsun” sözü de yer alıyor.

Ceza gerekçeleri arasında dokuz suçlamayla ikinci sırada Bakan Çelik bulunurken onu eski Meclis başkanı Bülent Arınç izliyor. Arınç’ın Gül seçilmeden önce “sivil, demokrat, dindar Cumhurbaşkanı’ temennisi ve türban- laiklik eksenli ‘ceberrut zihniyet’ nilemesi de cezaya neden olan suçlamalar arasında.

Öte yandan kararın yazımının tamamlanıp açıklanmasıyla birlikte Erdoğan’la ilgili ‘laiklik karşıtı odak’ tınımlaması resmiyet kazanacak ve yeni bir meşruiyet krizi gündeme gelecek. (Taraf)

