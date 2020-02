Bas gitarist bakkal

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde bakkallık yapan Melih Yörük, gençlik yıllarında grup kurup barlarda ve etkinliklerde konser verecek kadar gönül verdiği bas gitarını iş yerinde de çalmaya devam ediyor. Yörük, müşterilerin kendisini görünce şaşırdıklarını ve kimisinin birkaç parça daha çalmasını rica edip dinlediklerini söylüyor.

İzmir\'de yaşayan bir çocuk babası Melih Yörük, yaklaşık 2 yıl öncesine kadar sürdürdüğü forklift operatörlüğü mesleğini bırakıp, Şehitler Caddesi\'nde, Alsancak Stadı yakınındaki bakkal dükkanı işletmeye başladı. Lise yıllarında merak sardığı müziğe, elektronik bas gitar çalarak başlayan ve daha sonraları arkadaşlarıyla birlikte \'More\' isminde rock müzik grubu kurup, çeşitli etkinliklerde ve barlarda konserler veren Yörük, iş yerinde de müzik yapmayı ihmal etmiyor. Dükkanına ses sistemi alan Yörük, boş vakitlerinde bas gitar çalıyor. Yörük\'ü tezgahın arkasında gitar çalarken gören müşteriler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kimi müşteriler, Yörük\'ten birkaç parça daha çalmasını isteyip, dinliyor.

Suç oranları yüksek olan ve çevre faktörleri açısından çok sağlıklı olmayan bir mahallede doğduğunu belirten Yörük, müzik sayesinde hayatında kendisi için keyif alabildiği bir yol açtığını söyledi. Yörük, müzik tarihinin en yetenekli gitaristlerinden biri olarak değerlendirilen Jimi Hendrix\'ten çok etkilendiğini belirterek, \"Lise yıllarında, birkaç arkadaş olarak müziğe merak sardık. Askere gidip geldikten sonra arkadaşlarımla bir grup kurduk. The Beatles, Led Zeppelin ve Pink Floyd gibi grupların eserlerini çalmaktan keyif alıyorduk. Bir siyasi partininin Manisa\'daki etkinliğinde ve İzmir\'deki bazı barlarda konserler verdik. Daha sonra hepimiz farklı işler yapmaya başladık ve müzikle pek ilgilenemedik. Cenk Sancar isminde bir arkadaşım, Karşıyaka Çarşı\'da bir müzik stüdyosu kurunca yavaş yavaş tekrar başladık\" dedi.

Evde de gitar çaldığını söyleyen Yörük, 3 yaşındaki oğlu Can\'ın da kendisine mırıldanarak eşlik ettiğini ve bazı zamanlar onu uyutmak için Led Zeppelin\'den parçalar dinlettiklerini de sözlerine ekledi.

