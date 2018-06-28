Bas Dost, Fenerbahçe yolunda

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) - FENERBAHÇE, görüşme halinde olduğu golcü oyuncu Bas Dost ile anlaşmaya vardı.

Yeni teknik direktörü Phillip Cocu ile bugün 3 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe\'de transfer hareketliliği başlıyor. Sportif direktör Damien Comolli\'nin bir süredir yürüttüğü transfer çalışmaları, Phillip Cocu\'nun da göreve resmen başlamasıyla birlikte hızlandı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe\'nin Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lisbon\'da forma giyen forvet oyuncusu Bas Dost ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Kulübü Sporting Lisbon ile davalık olan ve dosyası FIFA\'da olan Hollandalı yıldız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe\'ye sıcak baktığı belirtilirken, sportif direktör Damien Comolli\'nin Dost transferini bitirmeye yakın olduğu bildirildi. Comolli, oyuncunun kulübü Sporting Lisbon ile görüşerek işi sıkı tutma hedefinde.