Baş ağrısı ile geldi beyninden tümör çıkarıldı

Sivas'ın Yakupoğlan Beldesi'nde oturan 76 yaşındaki Hüseyin Karakan'ın baş ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede tespit edilen beynindeki tümör ameliyat ile alındı.



Merkeze bağlı Yakupoğlan Beldesi'nde oturan Hüseyin Karakan 3 ay önce şiddetli baş ağrısı ve denge bozuklukları ile karşılaşmaya başladı. Bunun üzerine Sivas Numune Hastanesi'ne başvuran Karakan'ın buradaki muayenelerinde beyninde çok nadir görülen beyin sapı ve 4'üncü ventrikül tümörü tesbit edildi. Tümörün alınmadığı takdirde hayati tehlike oluşacağının söylenmesi üzerine yaşlı adam ameliyat olmaya karar verdi.



Bunun üzerine hastane beyin cerrahlarından Dr. Faruk Abaş ve Dr. Hakan Ekmekçi tarafından Hüseyin Karakan adam ameliyat edildi. 7 saatlik operasyon ile Hüseyin Karakan'ın beynindeki tümör başarıyla alındı. Çilek büyüklüğündeki tümörün bulunduğu yer itibari ile ameliyatın büyük risk taşıdığı ancak doktorların yoğun gayreti ile hasta üzerinde hasar bırakılmadan alındığı belirtildi. Bu tip ameliyatlarda önemli olan şeyin hastanın ameliyattan sonra sağlıklı olarak normal yaşantısını sürdürebilmesi olduğu belirtildi. Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavisi devam eden Hüseyin Karakan'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.



(DHA)