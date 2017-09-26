Barzani’ye ilk referandum tebriği Katalonya’dan geldi

Madrid, 26 Eylül, (DHA)- Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Charles Puigdemont referandum dolayısıyla IKBY lideri Barzani’yi tebrik etti. Twitter’dan bir mesaj yayınlayan Puigdemont “Başkan Barzani’yi sabah telefonla arayarak Kürdistan Bölgesi referandumundan dolayı tebrik ettim. Telefonda, ikimiz de referandumdan başarılı bir sonuç alma temennisinde bulunduk ” ifadelerini kullandı. Katalonya da İspanya’dan ayrılmak için 1 Ekim tarihinde, anayasa mahkemesinin iptal kararına rağmen referanduma gitmeyi planlıyor.