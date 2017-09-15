Barzani'ye alternatif plan

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı tartışmalı bağımsızlık referandumuyla ilgili diplomatik girişimler sürüyor. BM, ABD ve İngiltere'den yetkililerin Perşembe günü Barzani ile Erbil'de gerçekleştirdikleri toplantıda referanduma alternatif bir plan sundukları bildirildi.

IKBY Başkanlığından yapılan açıklamada toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le mücadele koalisyonu özel temsilcisi Brett McGurk, BM Irak özel temsilcisi Jan Kubis, ABD'nin Irak Büyükelçisi Douglas Silliman ve İngiltere'nin Irak Büyükelçisi Frank Baker'ın katıldığı belirtildi.

Barzani'den bağımsızlık garantisi talebi

Barzani'nin, "referandumun ertelenmesi kararının tek bir kişi ya da siyasi partinin yetkisinde olmadığını, kararın daha ziyade Kürdistan halkı tarafından ortaklaşa alınması gerektiği" görüşünü dile getirdiği belirtildi. Açıklamada, Barzani'nin "Kürdistan bölgesi yönetiminin alternatif planı kısa süre içinde görüşeceği ve kararın toplantı sonrasında açıklanacağı" ifadesine yer verildi.

BM, ABD ve İngiltere'den yetkililerin toplantıda "Kürdistan'ın kendi kaderini tayin etme hakkına saygı duyulduğu, ancak referandumun zamanlamasıyla ilgili endişelerinin bulunduğu" mesajını ilettikleri kaydedildi.

Erbil'den yayın yapan Rudaw'ın haberine göre Barzani, sadece erteleme amaçlı bir planı kabul etmeyeceklerini, bağımsız Kürdistan'ın kurulması için garanti istediklerini Batılı yetkililere iletti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,BK/HT