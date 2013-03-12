Barzani'nin yeğeni 2 bin 500 fişekle yakalandı, 7,5 yıl hapsi isteniyor

Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani’nin yeğeni olan Matin Barzani, geçen aralık ayında İpsala Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaparken, laptop çantasında, öldürülen ABD Başkanı J.F. Kennedy suikastında da kullanılan yivli setli tüfeklere özel 2 bin 500 fişekle yakalandı. Barzani, Edirne Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken 7.5 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. Barzani, ifadesinde lisanslı av sporcusu olduğunu ve fişekleri av için kullanacağını belirtti.

Laptop çantasında 2 bin 500 fişek bulunan Barzani, ifadesinde lisanslı av sporcusu olduğunu, söz konusu fişekleri avda kullanmak üzere satın aldığını açıkladı.

Kriminal Laboratuarı’ndaki incelemede söz konusu fişeklerin yasak kapsamında olduğunu belirlendi. Barzani 7.5 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor.

Laptop çantasında bulundu

Hürriyet Dünyası’nın edindiği soruşturma dosyasına göre Matin Barzani’nin (26) tutuklanmasına yol açan süreç şöyle gelişti: Avusturya’da yaşayan Matin Barzani, 12 Aralık 2012 günü otobüsle İpsala’dan Türkiye’ye giriş yaptı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat görevlileri eşya kontrolü sırasında Barzani’nin laptop çantasında 2 bin 500 fişek buldu. Durum Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. Savcı Fahri Mutlu Tosun, Barzani’nin ifadesini aldı. Barzani, savcılık ifadesinde şunları söyledi:

“Avusturya’da yaşıyorum. 12 Aralık günü Türkiye’ye giriş yaparken bana ait laptop çantasının içerisinde 2 bin 500 adet avda ve sporda kullanılan fişek ele geçirildi. Ben bunları Avusturya’dan fatura karşılığı aldım. Daha önce de, Avusturya’dan uçakla Irak’a giderken birçok kez bu şekilde fişek götürdüm. Havaalanlarında ya da gümrükte beyan etmediğim halde hiçbir sorun çıkmadı. Bu defa karayolu ile ailemin bulunduğu Irak’a gidecektim. Ben bu fişekleri Irak’ta kendim kullanacaktım. Lisanslı av sporcusuyum.”

7.5 yıl hapsi isteniyor

Bilirkişi Yüksel Zorlu, söz konusu fişeklerin, ateşli silahları içeren 6136 sayılı yasa kapsamına girdiğini rapor etti. Savcı Tosun, Matin Barzani’yi tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk etti. Barzani 13 Aralık günü Edirne 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme Barzani’nin, “İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma’ suçunu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesi ile tutuklanmasına karar verdi. Edirne Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Barzani halen tutuklu bulunuyor. Barzani hakkında 7.5 yıla varan hapis istemi ile iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Şubat’taki ilk duruşmada tutukluluk halinin devamına karar verdi.

745 Euro’ya iki partide almış

Dosyaya sunulan faturaya göre Barzani söz konusu fişekleri Viyana’da 2 parti halinde satın almış. İlk parti fişek 7 Aralık günü, 2’nci parti ise 10 Aralık’ta alınmış. Her bir paket içinde 50 adet fişek bulunuyor. Barzani toplam 50 paket alarak, 745 Euro’luk ödemeyi ise banka kartı ile yapmış.

Karaca avında kullanıyormuş

Barzani’ye yakın bir kaynak, “Matin lisanslı av sporcusu. Avusturya, Bulgaristan ve Irak’tan aldığı lisanslar var. Fişekleri avda, karaca, yaban keçisi gibi hayvanları avlamak için kullanıyormuş” dedi.

Suikastta kullanılanlardan

Emniyet Genel Müdürlüğü Ekspertiz Raporu’nda, söz konusu fişeklerin 6136 sayılı yasaya göre yasak oldukları belirlendi. Fişeklerin yivli setli tüfekler için olduğu anlaşıldı. Fişeklerin uçlarının çapraz çentik atılı olduğu görüldü. Söz konusu fişeklerin, Amerika Başkanı John F. Kennedy’nin suikastında kullanılan fişeklerle de aynı olduğuna işaret edildi. Bu fişeklerin ithalatı hiçbir şekilde yapılamıyor. İthalatını Türkiye’de, Makine Kimya Endüstrisi gibi özel yetkili kurumlar yapabiliyor. Diğer mermilerin ithalatı içinse beyanname açılması gerekiyor, gümrük onayı ile birlikte bu ürünler ithal edilebiliyor. Bu durum, Türkiye üzerinden başka bir ülkeye geçmek isteyen yabancı kişi veya şirketler için de geçerli. Aksi durumda, hem 6136 sayılı ‘ateşli silahlar kanununa, hem de 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet suçu işlenmiş olur.