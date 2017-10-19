Barzani'nin yardımcısı Resul için gözaltı kararı

ERBİL, (DHA)- IRAK Yüksek Yargı Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani\'nin yardımcısı Kosret Resul hakkında, Irak silahlı güçlerine \'işgalci\' dediği gerekçesiyle gözaltı kararı verdi.

Irak silahlı güçlerine \'işgalci\' diyen IKBY Başkan Yardımcısı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Sekreteri Birinci Yardımcısı Kosret Resul hakkında, Irak Yüksek Yargı Mahkemesi tarafından anayasanın 226. maddesine göre gözaltı kararı verildi. Mahkeme Sözcüsü Ebdulsetar Beyrekdar, Kosret Resul\'un Irak ordusu ve federal polisleri sömürgeci olarak tanımlaması nedeniyle hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi.

Aynı mahkeme, bağımsızlık referandumunu yürüten başkan ve üyelerin hakkında da gözaltı kararı vermişti.