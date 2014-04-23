Barzani'nin Rojava sınırında kazdırdığı hendek tamamlandı

Mesut Barzani başkanlığındaki Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin, Suriye’de Kürtlerin denetiminde bulunan Rojava sınırında kazdığı 20 kilometre uzunluğundaki hendek tamamlandı. Hendeğin Siverek’in karşısında bulunan Girê Sor köyü sınırındaki bir bölümü, binlerce Rojavalı'nın ellerindeki kazma ve küreklerle yaptığı eylem sonucu dolduruldu. Öte yandan ANF’de yer alan haberde, hendeği çalışmalarını tamamlayan KDP yönetiminin, bölgedeki uygun tepelere karakol kurmak istediği öne sürüldü.

ANF’de Nergiz Botan imzasıyla yer alan, “Hendek bitti, bu kez karakol mu yapılacak?” başlıklı haberin ilgili kısmı şöyle:

‘Hendek bitti, bu kez karakol mu yapılacak?’

KDP iktidarının Batı Kürdistan sınırına kazdığı hendeğin Girê Sor köyü sınırındaki bir bölümü, binlerce Rojavalı'nın ellerindeki kazma ve küreklerle yaptığı eylem sonucu dolduruldu. Yaklaşık 20 km uzunluğundaki hendeği tamamlayan KDP'nin bu kez, karakol yapımına başlayacağı iddia edildi.

Federal Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani'nin partisi KDP tarafından Zaxo'nun Sigiliyê köyünden itibaren Batı Kürdistan ile olan sınırda başlatılan kazı çalışmaları 22 Nisan Salı günü tamamlandı. Otalama 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde olan 20-25 km uzunluğundaki hendek Kelhê köyüne kadar kazıldı.

Hendeğin bir kısmı küreklerle dolduruldu

Hendeği protesto için 16 Nisan'da Dêrik'in Girê Sor köyü ile Güney Kürdistan'ın Sihêla köyü arasındaki hendek çalışmaları önünde çadır kurarak tutulan nöbet de 22 Nisan günü sona erdi. Son gün Haseke, Tiltemir ve Derik’ten sınıra yürüyen binlerce kişi, ellerindeki kazma küreklerle hendeğin bir bölümünü doldurmayı başardı.

Yedi gün boyunca toplam 10 çadırda nöbet tutuldu. Her gün Cizîre Kantonu'nun bir ve birden fazla bölgesinden gruplar gelerek nöbet eylemini devraldı. Devrimci gençler ilk nöbeti tutarken, sonraki günlerde Dêrik, Tirbespiyê, Girkê Legê, Serêkaniyê, Qamişlo, Dirbesiyê, Amûde, Haseke ve Til Temir'den yüzlerce kişi nöbet eylemine katıldı.

Eylemin organizatörü olan Rojava Halk İnisiyatifi, nöbet eylemini sonlandırırken çadırların önünde yaptığı açıklamada Birinci Dünya Savaşı sırasında Lozan ve Skyes Picot anlaşmasını imzalayan güçler Kürdistan’ı parçalamak istediğini hatırlatarak, "artık yeter zamanı gelmiştir" dedi. İnisiyatif, "Bu yüzden bu inisiyatifimiz genel olarak PDK tarafından Kürdistan’ı parçalamaya dönük kazılan ihanet hendeklerine karşı bir eylemlilik içine girmiştir. Bu hendek Kürt halkının Rojava Devrimindeki başarılarına, kazanımlarına karşı kazılmıştır" diye ekledi.

'Gerici zihniyet halk devrimi karşısında fazla dayanamaz'

"Kürdistan'ı yeniden parçalama politikasına KDP'nin ortak olan tutumuna" tepki gösteren İnisiyatif, şunları ifade etti: "Biz inisiyatif olarak bu eylemi gerçekleştirdiğimizde KDP’nin bu siyaseti durduracağını ve geri çekeceğini sanıyorduk. Kürt halkına ve devrimine destek vermesini bekliyorduk ancak maalesef hendekleri kazmaya devam etti. PDK yetkililerinin yaptığı açıklamalarda bir kez daha görüldü ki bunlar demokrasiden çok uzaklar. Demokratik bir eylem yapan sivil halkın üzerine kurşun yağdırmak ancak gerici bir zihniyetin hareketidir. KDP’nin de zihniyeti gerici bir zihniyettir. KDP Kürdistan’ın parçalanmasını istiyor. Ancak tarih iyi göstermiştir ki bu gerici zihniyet halk devrimine karşı fazla dayanamaz.”

Açıklamada ayrıca KDP’nin hesaplarını geri çekmesi ve bu gerici zihniyetten kurtulması, halkların demokrasisi ve iradesini kabullenmesi gerektiğini belirten Halk İnisiyatifi, bundan sonra da demokratik eylemlerini farklı biçimlerde sürdüreceklerini kaydetti. İnisiyatif, “Eylemlerimiz sonuç aldı. Bütün dünyanın ve Kürdistan’ın bu hassas durum üzerinde duyarlılığı görüldü. Eylemlere katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Açıklamalardan sonra kitle şarkılar eşliğinde halaylar çekti. Daha sonra da çadırlar toplanarak nöbete son verildi.

ANF: Karakol yapılacak

Öte yandan ANF’de yer alan haberde, hendek kazma çalışmasının tamamlayan Barzani yönetiminin, bölgedeki uygun tepelere karakol kuracağı iddiasına şu ifadelerle yer verildi:

Hendeği çalışmalarını tamamlayan KDP yönetiminin ise, Türkiye'nin Rojava sınırlarına kurduğu karakol ve nöbet kuleleri gibi, uygun tepelere karakol kurmak istediği belirtiliyor. Sınır hattındaki kaynaklar, bu yönlü çalışmaların yapıldığına işaret ediyor.

Irak Başbakanı Nuri El Maliki hükümetinin da Rabia'dan Tawis köyüne kadar kazılan hendeğin yanısıra teller kurduğu bildirildi.

Şii Başbakan Maliki hükümeti 2013 yazında Til Koçer'in karşısındaki Rabia sınır kapısından başlayarak Güney Kürdistan sınırındaki Kelhê'ye kadar Batı Kürdistan sınırı boyunca yaklaşık 60 km'lik bir hendek kazmıştı.

Federal Kürdistan bölge hükümetinden hendeğe ilişkin halen de resmi bir açıklama yok. Karakol konusunda da herhangi bir açıklama yapılmadı. Bazı KDP'li yetkililer hükümet kararı olduğunu savunurken, bu yönlü açıklamalar resmi olarak doğrulanmadı. Başta YNK ve Goran olmak üzere bölgenin diğer partileri de hendeğe karşı tepkilerini ifade etmişlerdi. KDP hendeği savunan ve yürüten tek parti olarak duruyor.