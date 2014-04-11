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Dünya

Rojava sınırına hendek kazdıran Barzani'ye tepki

Irak Kürdistan Bölge Yönetimi Rojova sınırındaki hendeğin, El Kaide bağlantılı örgütlere savaşçı ve mühimmat gönderilmesini engellemek için kazıldığını açıkladı. PYD yetkilileri ise karara tepkili

11 Nisan 2014 02:24

Irak Kürdistan Bölge Yönetimi'nin Kürtlerin yaşadığı Suriye'nin Rojava bölgesi sınırına hendek kazması iki ülkedeki Kürt yönetimini karşı karşıya getirdi. Hendek kazılması ile birlikte Rojava'dan Kuzey Irak'a geçişi sağlayan seyyar köprü ise kaldırıldı. Bölgeyi kontrol eden PYD, sınıra hendek kazılmasından dolayı Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'yi sorumlu tutarak, uygulamadan vazgeçilmesini istedi. Kürt yönetimi ise hendeğin, bölgeden El Kaide bağlantılı örgütlere savaşçı ve mühimmat gönderilmesini engellemek ayrıca Suriye'den bölgeye yönelik tehditlerin önüne geçme amacıyla kazıldığını açıkladı. 

Milliyet gazetesinden Namık Durukan’ın haberine göre, hendeğin Rojava'daki Kürt kazanımına yönelik olduğu gerekçesiyle dün binlerce kişi sınıra yürüdü. PYD Derik örgütünün çağrısı üzerine hendeğin kazıldığı Sihela köyünde toplanan kalabalık gruplar hendeğin kazıldığı noktaya doğru yürüdü. Bu sırada hendek çevresinde ağır makinalı  silahlarla önlem alan peşmergeler, sınırı aşmaya çalışan protestocu gruba uyarı ateşi açtı. Sınırda uzun süre protesto eylemini sürdüren kalabalık gruplar okunan bildiri sonrası dağıldı.

Bildiride, demokratik bir eylem için sınırda biraraya gelindiği belirtilerek, "Biz Kürdistan'ı birleştirmek, sınırları kaldırmak için mücadele ederken, KDP bu sınırları derinleştirmekte. KDP'ye aramızdaki sınırları kaldırması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

9 Nisan'da hendeği protesto amacıyla sınırda yapılan protesto gösterisinde bir Kürt genci peşmergelerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanmıştı.

 

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