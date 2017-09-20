Barzani'nin oğlu: Bağımsızlığımızı tanıyacak birçok ülke var

Felat BOZARSLAN/ERBİL, (DHA)- IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani\'nin, bölgenin istihbarat kuruluşunun başkanı olan oğlu Mesrur Barzani, 25 Eylül\'de yapılacak bağımsızlık referandumu ile ilgili, \"Eğer Kürdistan bağımsızlığını ilan ederse Kürdistan devletini tanıyacak birçok ülke var\" dedi.

Erbil merkezli uydudan yayın yapan K24 televizyonunda yayımlanan bir programa katılan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani\'nin Güvenlik Konseyi Başkanı olan oğlu Mesrur Barzani, 25 Eylül\'de yapılacak olan bağımsızlık referandumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Irak Kürt bölgesinin bağımsızlık referandumu için doğru zaman olduğunu söyleyen Barzani, \"25 Eylül’de Kürdistan’da bağımsızlık referandumu yapılacak. Bağımsızlık referandumunun başka bir tarihe ertelenmesi için dünya ülkelerinden birçok heyet Kürdistan’a ziyarette bulundu. Heyetler, Kürdistan Başkanı Mesut Barzani ve siyasi liderlerden Kürdistan’ın bağımsızlık referandumunun ertelenmesini istediler. Fakat bağımsızlığın ertelenmesi karşılığında sundukları hiçbir uluslararası garanti olmadığı için Kürt yönetimi, bağımsızlık referandumunu zamanında yapmakta kararlı. Eğer Kürdistan bağımsızlığını ilan ederse Kürdistan devletini tanıyacak birçok ülke var\" dedi.

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