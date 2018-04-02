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Barzani'nin ikiz kardeşi öldü

Dlovan İdris Barzani'nin kalp krizi geçirdiği ifade edildi

02 Nisan 2018 16:59

 

Rudaw'da yer alan habere göre Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani’nin ikiz kardeşi Dlovan İdris Barzani hayatını kaybetti. 51 yaşındaki İdris Barzani'nin Erbil’de geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü ifade edildi.

1966’da Barzan bölgesinde dünyaya gelen Dlovan Barzani ile Neçirvan Barzani ikiz kardeşti.

Dlovan Barzani IKBY hükümetinde resmi bir görevde bulunmamakla beraber, kardeşi Neçirvan Barzani’yi temsil etmek için sık sık etkinliklere katılıyordu.

Mesut Barzani: Çok üzgünüm

IKBY’nin eski başkanı Mesud Barzani de, yeğeninin ölümü sonrası yazılı açıklama yaptı. Barzani büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

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