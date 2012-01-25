Barzani'den Türkiye'ye sınır kapısı önerisi

T24

BAĞDAT'TAN SÜRPRİZ ZİYARET





Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminden Türkiye'ye sürpriz bir teklif geldi.Barzani, Irak yönetiminin veto ettiği iki yeni sınır kapısının, Türkiye ve Kuzey Irak yönetimi arasında yapılacak bir anlaşmayla açılmasını önerdi.Uludere'de 34 köylünün bombardıman sonucu ölmelerinin ardından, kaçakçılığa alternatif çözüm arayan hükümet, Üzümlü ve Derecik'te iki sınır kapısının açılması için harekete geçti.Ancak son günlerde, karşılıklı demeçlerle gerilen Türk-Irak ilişkileri nedeniyle Irak merkezi yönetimi sınır kapılarının açılmasına soğuk yaklaştı.NTV'nin edindiği bilgilere göre, konu geçtiğimiz hafta Hakkari Valisi Muammer Türker başkanlığındaki 15 kişilik heyetin Kuzey Irak ziyaretinde Kürt Yönetimi Lideri Barzani ile ele alındı.Barzani bu görüşmede, Çukurca'nın Üzümlü ve Şemdinli'nin Derecik sınır kapılarının açılmasında, kendileri açısından bir sorun bulunmadığını, bu konuda Dohuk ve Erbil valilerini yetkilendirebileceğini söyledi. Kürt lider, "Bağdat yönetiminin devre dışı bırakılabileceğini de" kaydetti.Hakkari Valisi Muammer Türker önümüzdeki hafta Ankara'ya gelip, konuyu Başbakan Erdoğan ve ilgili bakanlarla paylaşacak.Ankara planı onaylarsa, Türkiye Irak sınırında iki yeni kapı açarken Bağdat yönetimini devre dışı bırakacak.Karşılıklı açıklamalarla Ankara - Bağdat hattında tansiyonun yükseldiği bir dönemde, Şii lider Ammar El Hekim Türkiye'ye geldi.Irak İslami Yüksek Konseyi Başkanı Ammar El Hekim, Başkent'e kalabalık bir heyetle geldi ve heyette Bağdat Valisi de bulunuyor.Yarın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek olan heyetin, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan tarafından da kabul edilmeleri bekleniyor.