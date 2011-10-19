Barzani’den Erdoğan’a başsağlığı

T24

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.Mesud Barzani, Hakkari’deki terör saldırısıyla ilgili taziyelerini Başbakan Erdoğan’a iletti.Barzani, “Saldırı Türk-Kürt kardeşliğini hedef alıyor” diye konuştu.Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetim, PKK'nın saldırılarının artması sonrasında sınıra yakın köylerin boşaltılması kararını almıştı. PKK'ya karşı yapılacak operasyonlarda sivillerin zarar görmemesi için böyle bir karar alınmıştı.