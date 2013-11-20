Barzani'den çözüm süreci ve Perwer'in gelişine ilişkin açıklamalar

Kuzay Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Erbil’de katıldığı toplantıda 'milat' olarak nitelendirdiği Diyarbakır ziyareti sırasında dünyanın hiçbir yerinde görmediği ilgi ile karşılaştığını söyledi. Barzani, Türkiye’deki Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözülmesini yıllardan bu yana istediğini, geçmişte Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı bu konuda duyarlı gördüğünü ancak gücünün yetmediğini anlatırken, "Başbakan Tayyip Erdoğan'ın şimdi bu sorunun çözümüne yönelik başlattığı diyalogu olumlu buluyorum" dedi. Şiwan Perver'i kendisinin getirdiğini belirten Barzani, ''Diyarbakır’a giderken renk olsun diye bir de Şiwan Perwer’i getirdim. Aslında Şiwan pek de istekli değildi, davetimi kırmadı. Çünkü o daha önce de birçok kez davet almıştı. Israr ettim, kırmadı, geldi'' dedi.

İki kanalda yayınladı

Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Başkanı Mesud Barzani’nin dün 40 dakikayı bulan konuşması lideri olduğu Irak Kürdistan Demokrat Partisi’ne ait ‘Kurdistan TV’ ile ‘Zagros TV’de yayınlandı. Hafta sonunda yıllar sonra yaptığı Diyarbakır gezisini, aralarında din adamlarının da bulunduğu kalabalık bir toplantıda anlatan Mesud Barzani, gördüğü ilgiye minnettar olduğunu söyledi.

Barzani lider şöyle konuştu:

'Hayal mi diye düşündüm'

"Diyarbakır’da gördüğüm manzara hayal mıydı, gerçek miydi diye düşündüm. Orada daha önce gizlice de (izinsiz) olsa gördüğüm Kürdistan bayrağıyla (Kuzey Irak’taki Kürt yönetiminin kullandığı bayrak) seviniyordum. Fakat Kürdistan bayrağının alenen Diyarbakır sokaklarında dalgalanması beni çok duygulandırdı."

Özal ile Erdoğan'ı karşılaştırdı

Mesud Barzani, Türkiye’de merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile daha önce 3 kez görüştüğünü hatırlatırken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merhum Özal; Kürtler’in bir millet olduğunu söylüyordu. Türkiye’deki bu sorunu çözmeye yönelik uğraşı da oldu. Ama gücü yetmedi. AK Parti ile aramızda neredeyse çatışma çıkacaktı. Onların da bizim de yanlışlarımız oldu. PKK’nın Kuzey’de (Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi) bir savaşı olduğunu biliyoruz. Amacımız Türkiye’nin Kürtlerin haklarını barışçıl yöntemlerle çözülmesidir. İlk kez Türkiye’de barışçıl yöntemlerden söz ediliyor, dilerim bu devam eder. Kürt sorunun çözümü bizi de mutlu eder. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Erbil ziyaretinde Kürt sorunun çözümüne ilişkin ‘Artık Kürtler inkar edilmeyecek’ dedi. Ben de diyalog ve barışçıl yöntemlerle sorunun çözümü halinde her türlü desteği vereceğimi söyledim. Bu bir fırsattır. Türkiye’de asker ve Kemalistler bu sorunun önünde hep engel oldu. Madem Kürt asimilasyonu olmayacak, Kürtler inkar edilmeyecekse, biz de Türkiye ile siyasette yeni bir dönem başlattık. 15 yıl aradan sonra Türkiye’de dürüst bir siyaset başladı."

'Perwer'i ben getirdim'

Mesud Barzani, ‘Amed’ olarak tanımladığı Diyarbakır’da yaklaşık 400 çiftin nikah töreni için davet edildiğini duyunca çok mutlu olduğunu ifade ederken, "Amed’te böyle bir törene katılmak beni mutlu etti. Diyarbakır’a giderken renk olsun diye bir de Şiwan Perver’i getirdim. Aslında Şiwan pek de istekli değildi, davetimi kırmadı. Çünkü o daha önce de birçok kez davet almıştı. Israr ettim, kırmadı, geldi. Keşke 380 değil de iki katı daha evlenen çift olsaydı, hediyelerimizi onlara da dağıtırdık. Büyük coşkunun olduğu Diyarbakır’da Şiwan Perver ile İbrahim Tatlıses’in ‘Peşmerge’ şarkısını birlikte söylemelerinden çok duygulandım, benim için büyük bir sürprizdi" dedi.

'Belediye ziyaret mükemmeldi'

Irak’taki ‘Kürdistan Bölge Başkanı’ Mesud Barzani Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı ziyaretten de oldukça etkilendiğini şu sözlerle anlattı:

"Belediye ziyaretindeki o sıcak karşılamayı dünyanın hiç birinde görmedim. Kürdistan’ın farklı renklerinden oluşan birçok temsilciyi bir arada görmenin mutluluğunu yaşadım. Böyle bir karşılamadan çok etkilendim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bana Kürtçe, ‘Bı xer hatin’ (Hoş geldiniz) dedi. Oysa daha önce kimse Kürtçe konuşamazdı. Her şey mükemmeldi. Bu ziyaret Kürtler için bir milattı. Yeni bir gün, yeni bir dönem başlıyor. Bu kurtuluş kapısını kapatmamak gerekiyor" diye konuştu.

'Kürt konferansı Kürtlerin birlikteliğidir'

Mesud Barzani, konuşmasının bir bölümünde kendisinin engel olduğu öne sürülen Ulusal Kürt Konferansı’na da değinirken sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kürt konferansında tek bir beklenti var, o da Kürtleri dünya milletleri seviyesine çıkarmak. Milliyetçi değil, eşitlik, kardeşlik ve insanı değerde tutacak bir insanca yaşam hedefliyoruz. Konferansta partilerin kendi gücünü göstermeye değil, herkesin kongresi olmalıdır."

Konuşmasında Suriye’nin kuzeyindeki Kürtler’in yoğun yaşadığı Rojaya olarak tanımlanan bölgeye de değinen Barzani, "Ben oradaki Kürtlerin hiçbir ülkeye muhtaç olmadan tüm ihtiyaçlarını karşılayacak güçte olduğumuzu açıkladık. Ama bu konuda PYD uzak kaldı" dedi.