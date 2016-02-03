Barzani’den bağımsızlık referandumu çıkışı



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, ‘Kürt halkının kendi kaderini tayin etme hakkı'na vurgu yaparak bağımsızlık için referandum düzenlenmesini gündeme getirdi.

Barzani, internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Kürt halkının bir referandum yoluyla kendi kaderini tayin etmesinin zamanı gelmiştir ve durum buna müsaittir. Bu referandum bağımsızlık ilanı anlamına gelmemektedir. Daha ziyade Kürt halkının bağımsızlık konusundaki irade ve düşüncesinin ne yönde olduğunun bilinmesi ve Kürt siyasi liderliğinin uygun zaman ve koşullar altında halkın iradesini yerine getirmesi içindir“ ifadelerini kullandı.

Barzani, “Kürdistan halkı, kendi kaderini tayin hakkını başkalarının bir hediye olarak sunmasını bekliyorsa, bağımsızlık hiçbir zaman elde edilemeyecektir. Bu hak mevcuttur ve Kürdistan halkı bunu talep ederek harekete geçirmelidir“ dedi.

Barzani'nin açıklamasında, “İskoçya, Katalonya, Quebec ve diğer bölgeler nasıl kaderleriyle ilgili düşüncelerini ifade etme hakkına sahipse Kürdistan'ın da bu hakkı vardır ve bu hak müzakere edilemez“ ifadelerine yer verdi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani daha önce de referandum çağrısı yapmış, ancak tarih vermemişti. Muhalifleri, görev süresi geçen yıl dolmasına rağmen hala görevde bulunan Barzani'nin yaptığı bağımsızlık çıkışlarını, dikkatleri ekonomik darboğaz gibi iç politik sorunlardan uzaklaştırarak halkı arkasına alma girişimi olarak değerlendiriyor.