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Dünya
Deutsche Welle

Barzani’den Bağdat’a üç gün süre

IKBY Başkanı Barzani, 25 Eylül’deki bağımsızlık referandumuna alternatif sunması için Bağdat yönetimine üç gün süre tanıdı. Diğer yandan Türkiye'nin Fransa ve BM ile bir alternatif plan üzerinde çalıştığı bildirildi.

20 Eylül 2017 00:34

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu ile ilgili tartışmalar devam ederken, IKBY Başkanı Mesud Barzani Bağdat yönetimine alternatif bir plan hazırlaması için üç gün süre tanıdı.

Erbil'den yayın yapan Rudaw haber portalının haberine göre referandum mitinglerine devam eden Barzani, uluslararası toplumun da desteğini almış ve nihai olarak bağımsızlığa giden bir planın referandumun yerine geçebileceğini söyledi.

Barzani, referandumun yerine ancak uluslararası toplum, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın desteklediği ve uygulanmasını garanti ettiği, Erbil ve Bağdat arasında ikili bir anlaşmanın geçebileceğini söyledi.

Ancak Bağdat'ın henüz o noktada olmadığını vurgulayan Barzani, merkezî yönetime "iki ya da üç gün” süre tanıdığını söyledi ve eğer gerçekçi bir alternatif sunulmazsa referandumun yapılacağını ekledi.

Türkiye girişiminde alternatif plan

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Falah Mustafa pazartesi günü New York'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Rudaw'a konuşan Mustafa, Türkiye'nin referanduma karşı çıkışını bir kez daha tekrarladığını söyledi, ancak Fransa ve Birleşmiş Milletler ile birlikte "alternatif bir plan” için girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

Mustafa, "Türkiye, Fransa ve BM'de dâhil olmak üzere diğer devletler meseleleri çözmek ve Kürt liderliğinin taleplerini yerine getirecek çözümler bulmak üzere çalışıyorlar” ifadesini kullandı.

Erdoğan ve İbadi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Irak'taki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre görüşmede IKBY'nin referandum konusunda ısrarının bölgede gerilimi arttıracağına işaret edilerek, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.

Erdoğan ayrıca Irak Yüksek Mahkemesi'nin referandumu askıya almasını olumlu karşıladığını İbadi'ye iletti.

Öte yandan Türkiye'nin pazartesi günü Irak sınırındaki Şırnak'ın Silopi ilçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında başlattığı askeri tatbikatı salı günü genişletilerek devam etti.

Kerkük'te olaylı gece

Bağımsızlık referandumuna sonradan dâhil edilen ve farklı etnik unsurlar barındıran Kuzey Irak'taki Kerkük kentinde pazartesi gecesi Kürt ve Türkmen gruplar arasında kısa süreli şiddet olayları yaşandı.

Motosikletli bir kişinin Irak Türkmen Cephesi'nin bürosuna ateş açması ve özel güvenlik görevlilerinin karşılık vermesi sonucu saldırganlardan birisi ölürken, ikisi de yaralandı.

Olayın yaşanmasından birkaç saat sonra hayatını kaybeden saldırganın kardeşinin de aralarında bulunduğu bir başka grubun gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgeye konuşlandırılan güvenlik güçleri kontrol noktaları oluşturdu ve kentte gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,Reuters,AP,DHA,dpa/ÇÖ,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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