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Dünya

Barzani’den AKP, CHP ve HDP’ye 1 Kasım kutlaması

AKP iktidarının yurt dışındaki ilk ziyaret adresi Erbil

04 Kasım 2015 18:44

1 Kasım seçimlerinde sandıktan tek başına iktidar olarak çıkan AKP hükümeti ilk yurtdışı ziyaretini Mesud Barzani’nin başkanlık yaptığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) yaparken Barzani de AKP, CHP ve HDP’ye seçim sonrası kutlama mesajı gönderdi.

Radikal’de yer alan habere göre, Irak’taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Başkanı Mesut Barzani, 1 Kasım seçimlerinden sonra AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a birer kutlama mesajı gönderdi. Başkanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Barzani'nin seçimin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da telefon ile arayarak kutladığı belirtildi.

Dün akşam Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Erbil'e gitti.  Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen foruma katılmak için Erbil'e giden Bakan Sinirlioğlunu havaalanında, Kürt bölgesel yönetimin Başbakanı Neçirvan Barzani karşıladı. Daha sonra Neçirvan Barzani ile Başbakanlık ofisinde görüşen Sinirlioğlu'nun görüşmede, bölgesel ve küresel konuları ele aldıkları öğrenildi. Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu'nun bugün de Başkan Mesut Barzani ile görüştü. Sinirlioğlu ile Barzani’nin gündeminde petrol anlaşmaları, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ve IŞİD’e karşı mücadele var. 

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