Dışişleri Bakanı Sinirlioğlu Erbil yolunda; gündem petrol ve Rojava

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen MERI Forum 2015’e katılmak üzere Erbil'e gitme kararı alan Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barzani ile Suriye'nin kuzeyinde aktif rol almaları, Erbil-Ceyhan petrol boru hattına ek bir hattın açılması için görüşme yapması bekleniyor.

Sinirlioğlu'nun ziyareti, IKYB’deki başkanlık seçimi sürecine de rast geliyor. Geçen yaz gerçekleşmesi beklenen seçimler başkanlık krizinden dolayı ileri bir tarihe atılmıştı. Ankara kulislerinden alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, IKBY’deki başkanlık krizinde Mesud Barzani'nin yanında görüntü verecek.





Yeni petrol boru hattı açılıyor





Irak Başbakanı Nuri El Maliki, daha önce Erbil yönetimini, Bağdat'ın onayı olmadan Türkiye'ye petrol ihraç etmesi halinde, federal bütçeden Irak Kürdistanı'na verilen payı kesmekle uyarmıştı. Erbil-Ceyhan boru hattından petrol akışının devam etmesi üzerine Bağdat yönetimi, IKBY ile yaptığı anlaşma uyarınca onayı olmadan uluslararası piyasalara petrol sevk ettiği gerekçesi ile Türkiye'yi Uluslararası Ticaret Odası'na (ICC) şikâyet etmişti. Türkiye hem uluslararası tahkimde elini güçlendirmek, hem de yeni boru hattının açılması için de görüşmeler gerçekleştirecek. Türkiye daha önce Erbil ile doğrudan petrol anlaşması yapmanın hukuki dayanağını Irak Anayasa Mahkemesi'nden Erbil yönetimin petrol satıp satmayacağı konusunda aldığı ‘evet’e dayandırmıştı. Türkiye’nin Sinirlioğlu'nun ziyareti sırasında bu karara dair belgeleri de alması bekleniyor.

IŞİD’e karşı mücadelede Erbil yönetimine destek

Almanya ve Hollanda Dışişleri ve Savunma bakanları Erbil’e giderek IKYB yönetimine destek verdiklerini açıklamış, Almanya silah desteği ve peşmerge eğitimine katkıda bulunmuştu. Sinirlioğlu’nun da Türkiye adına bu konuda Erbil yönetimine destek mesajları vermesi bekleniyor.

Suriye’nin kuzeyinin salt PYD’nin kontrolünde olmasını istemeyen Ankara'nın IKYB’nin bölgeye gönderdiği peşmerge birlikleri gibi konularda daha aktif rol almasını isteyeceği konuşuluyor.

Çözüm sürecinde Barzani’den perspektif

Son olarak Türkiye’de 1 Kasım seçimlerinin hemen ardından yeniden gündeme gelen çözüm süreci ve Kürt sorunu konusunda Sinirlioğlu’nun Barzani’nin yaklaşımlarını da dinleyeceği belirtiliyor. 2013 yılından bu yana çözüm sürecine destek veren Barzani, sürecin tıkandığı dönemde sık sık Ankara ve Kürt hareketine müzakere masasına dönmeleri çağrıında bulunmuştu.