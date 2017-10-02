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Barzani'den ABD'ye: Hayal kırıklığı yarattınız

IKBY, bağımsızlık referandumu için 'tanımıyoruz' açıklaması yapan ABD'ye tepki gösterdi

02 Ekim 2017 14:24

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, referandum için "Meşruiyeti yok, tanımıyoruz" diyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillrson’ı yazılı bir açıklamayla eleştirdi.

Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, “Başta IŞİD’e ve Saddam Hüseyin’e karşı savaş olmak üzere ABD’ye sürekli ve istekli bir biçimde destek vermiş olan Kürdistan halkı, Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın açıklaması nedeniyle derin bir hayal kırıklığı yaşıyor” denildi.

"En çok ABD'nin onurlandırması gerekir"

Barzani, “Kürtlerin 25 Eylül’de düzenlenen özgür, şeffaf ve barışçıl referandumda yüzde 92 oranıyla aldığı bağımsızlık kararını tüm ülkeler arasından en çok da ABD’nin takdir edip onurlandırması gerekir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ABD’nin merkezi yönetime itidal çağrısı yapması konusunda memnuniyet ifade edilse de, “Ne ABD ne de başka bir ülke Bağdat’ın anayasanın kabule dildiği 2005’ten bu yana Kürtlere karşı anayasaya aykırı olan yasadışı kötü muamelesini durdurmadı. ABD’nin önümüzdeki günlerde Kürdistan halkının meşru arzularına dair pozisyonunu gözden geçirip samimi bir destek vermesini, aynı zamanda da Erbil ile Bağdat arasında barışçıl bir müzakere sürecine katılmasını umuyoruz” denildi.

Ne olmuştu?

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson cuma günü yaptığı açıklamada, referandumu ‘tek taraflı’ ve ‘gayrımeşru’ olarak niteleyip tanımadıklarını ilan etmişti. Tillerson, ilgili tüm taraflara da itidal çağrısı yapmıştı.

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