ABD: IKBY referandumunu tanımıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "ABD'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yaptığı tek taraflı referandumu tanımadığını" açıklayarak, birleşik ve demokratik bir Irak'ı destelediklerini bildirdi.

Tillerson açıklamasında "ABD, Irak’tan ve bölge ülkelerinden tek taraflı adımlardan ve güç kullanımından kaçınmasını istiyor" ifadelerine yer verdi.

Cansu Çamlıbel'in Hürriyet'te yer alan haberine göre,

Bağdat, Ankara ve Tahran’ın hafta başında yapılan bağımsızlık referandumunu nedeniyle IKYB’ye yönelik sert yaptırımları birbiri ardına gelirken Washington gerginliğin artmaması için devreye girmeye hazırlanıyor. Referandumun olası sonuçlarına dair bugüne kadar çok sert açıklamalar yapmaktan kaçınan Washington’dan bugün sert bir hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ülkesinin referandumu ve sonuçlarını tanımadığını ilan eden yazılı bir açıklama yaptı. Tillerson açıklamasında Iraklı Kürtlere karşı güç kullanılabileceğini ima eden Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bölge ülkelerine ise tehditlere son verme çağrısı yaptı.

Tillerson’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Referandum da sonuçlarının da meşruiyeti yok"

ABD, Kürt Bölgesel Hükümeti’nin geçen pazartesi yaptığı tek taraflı referandumu tanımıyor. Referandumun da sonuçlarının da bir meşruiyeti yok. Biz birleşik, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak’ı desteklemeye devam ediyoruz.

“Bağımsızlık hevesi tek taraflı adımlarla ilerletilemez”

Bu tek taraflı adımın potansiyel olumsuz sonuçlarından kaygılıyız. Oylama öncesinde daha yapıcı bir çerçeve bulmak, Kürdistan bölgesi halkı için istikrar ve refah sağlamak için hem Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile hem de Bağdat’taki merkezi hükümetiyle çalışmalarımız oldu. Nihayetinde bu hevesler bu referandum gibi tek taraflı tedbirlerle ilerletilemez.

“Tüm taraflar tehditlere son vermeli”

Karşılıklı eylem tehditlerine bir son verilmesi çağrısı yapıyoruz. Iraklı Kürt yöneticileri merkezi hükümetin anayasal olarak tanımlanmış rolüne saygı göstermeye, Bağdat’taki merkezi hükümete ise tehditleri ve olası güç kullanımı imalarını reddetme çağrısı yapıyoruz. ABD Irak’ın komşuları da dahil tüm tarafları tek taraflı eylemlerden ve güç kullanımından kaçınmaya davet ediyor.

"IŞİD henüz bitmedi"

IŞİD ile mücadele henüz sona ermiş değil. Aşırıcı gruplar istikrarsızlık ve anlaşmazlıkları istismar etmek için hazır bekliyor. Irak’taki tüm ortaklarımızı IŞİD/DAEŞ’i yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz.

Tüm tarafları bütün Iraklıların geleceğini iyileştirmek için yapıcı bir diyaloğa katılmaya teşvik ederiz.