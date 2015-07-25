Barzani: Yıllarca süren barış süreci bir saatlik savaştan daha iyidir

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK mevzilerine düzenlediği hava operasyonu ile ilgili Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi hatırlatılarak, Barzani'nin görüşmede Davutoğlu’na ‘Yıllarca süren barış süreci bir saatlik savaştan daya iyidir’ dediği ifade edildi.

Barzani'nin Davutoğlu ile yaptığı görüşmede, "Bu durum riskli ve kaygı vericidir. Sürecin daha fazla kargaşaya yol açmaması lazım. Irak Kürdistan Yönetimi olarak gelişmelerin kaygı verici bir duruma düşmemesi için adımlar atacağız. Tekrar diyalog masasına dönülmesi için elimizden geleni yaparız” dediği aktarıldı.

Barzani'nin Türkçe Twitter hesabı "BarzaniTr"den şu paylaşımlar yapıldı: