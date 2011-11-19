-Barzani Yardım Vakfı'nın 200 konteyneri Van'da VAN (A.A) - 19.11.2011 - Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüten Barzani Yardım Vakfı'nın deprem bölgesine gönderdiği 200 konteyner Van'a ulaştı. Van Valisi Münir Karaloğlu, yardımla ilgili olarak, ''Dostluğun ve kardeşliğin gereğini yapmışlardır'' dedi. Barzani Yardım Vakfı'nın Van'a gönderdiği, üzerinde Kürtçe ve Arapça, ''Acınızı paylaşıyoruz'' yazılı pankart bulunan 200 konteynerin yüklendiği 113 TIR kentte geldi. Yardım konvoyundaki konteynerler teslim alındıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesine bırakıldı. Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed ve beraberindekiler, Vali Münir Karaloğlu'nu da ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Vali Karaloğlu, yardımlar için teşekkür ederek, ''İnşallah bir daha böylesi acı olmaz, felaket olmaz. Ama bu doğanın bir gerçeği. Bizde de sizde de bu felaketler olmaya devam edecek. Oldukça da yardımlaşmaya devam edeceğiz. Barzani Yardım Vakfı'nın yetkililerine teşekkür ediyorum. Getirdiğiniz konteynerlerle en kısa zamanda bir konteyner kent oluşturur, vatandaşları çadırlardan oraya alarak, kışı daha rahat geçirmelerini sağlamış oluruz'' dedi. Vakıf Başkanı Ahmed de oluşturulacak koyteyner kentine ''Barzani Yardım Vakfı'' isminin verilmesini istedi. Vali Karaloğlu, söz konusu taleple ilgili olarak ''olabilir'' dedi.