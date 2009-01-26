Barzani ve Irak Başbakanı söz düellosunda

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani ve Irak Başbakanı Nuri el Maliki, isim vermeyerek, birbirlerini diktatör ve ayrılıkçı olmakla suçladı.



Barzani, Dohuk'ta üniversiteliler ve tanınmış kişiler önünde yaptığı konuşmada, "Ordu ve polisi denetleyerek Irak'a yeniden diktatörlük getirmek isteyen bir kişinin olduğunu biliyoruz" dedi.



Maliki'yi kasteden Barzani, "Anayasanın değiştirilmesi, durumu iyileştirmeyi amaçlıyorsa sorun yok. Ancak amaç Kürtlerin çıkarlarına sınırlamalar getirmek ise bunu asla kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.



Irak Başbakanı Maliki ise Divaniye'deki mitingde, "Küçük bir devlet kurma hevesinde olanlara, anayasaya bağlılığın Irak'ı birleştirmemizi sağladığını söylemek istiyorum" ifadesini kullandı.

