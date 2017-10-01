Barzani ve Abadi, 'Referandum sonrası Paris'te bir araya geliyor' iddiası

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin 25 Eylül\'de yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra bölgesel yönetimin Başkanı Mesut Barzani ve Irak Başbakanı Haydar Abidi\'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un girişimleri sonucu Paris\'te bir araya gelecekleri iddia edildi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimine yakın internet sitelerinde yer alan habere göre, Mesut Barzani ve Irak Başbakanı Haydar Abadi, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un arabuluculuğunda bir araya geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, referandum sonrası gerilen Bağdat-Erbil ilişkilerinde arabuluculuk teklifine her iki taraftan olumlu yanıt geldiği, Irak Başbakanı Haydar Abadi, yazılı bir açıklama yaparak Macron’un arabulucuk teklifini ve Paris’e davetini kabul ettiklerini açıkladığı belirtildi. Macron’un, Fransa’nın arabuluculuk teklifini ünlü Fransız filozof ve yazar Henry Levy aracılığıyla Mesut Barzani’ye ilettiği Başkan Barzani’nin de teklife sıcak baktığı belirtildi.

Irak bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani\'ye Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'un arabuluculuk teklifini ileten ünlü Fransız filozof ve yazar Henry Levy, referandumdan sonra Erbil\'de Barzani ile ilk görüşen kişi olduğu belirtildi.



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