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Politika

Barzani: Üzerime düşeni yaparım

Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani, BDP’lilerle yaptığı görüşmede ‘Kardeş kanının daha fazla akmaması...

04 Kasım 2011 02:00

T24 - Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani, BDP’lilerle yaptığı görüşmede ‘Kardeş kanının daha fazla akmaması için üzerime düşeni yaparım’ dedi.

Başbakan Erdoğan'ın daveti üzerine iki günlük resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, BDP ve DTK eş genel başkanları ile bir araya geldi.

İstanbul Çırağan Otel'de saat 09.00'da yapılan ve yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmeye BDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile DTK Eş Başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk katıldı.

Basına kapalı yapılan görüşmelerde siyasal gelişmeler ve bölgesel sorunlar ele alındı.

BDP ve DTK heyetlerinin Kürt sorunun barışçıl yöntemlerle çözümü için Barzani'nin çaba göstermesini istediği, Barzani'nin ise BDP ve DTK heyetine, "Barış arayışı için, çatışmaların büyümemesi için Türkiye'deyim. Bu çabalarım yoğunlaşarak sürecek. Çözüm yolunun diyalog ve barışçıl yöntemlerden geçtiğine inanıyorum" mesajını verdiği ifade edildi.



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