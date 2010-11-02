T24 LogoT24 Logo
Dünya

BARZANİ TAKSİM'DEKİ SALDIRIYI KINADI ERBİL (A.A)

02 Kasım 2010 14:20

-BARZANİ TAKSİM'DEKİ SALDIRIYI KINADI ERBİL (A.A) - 02.10.2010 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesut Barzani, İstanbul Taksim'deki saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da polis ve sivillerin yaralanmasına neden olan bu saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.  Açıklamada, kimler tarafından yapılırsa yapılsın terör saldırısını her zaman şiddetle kınadıkları ve saldırıda yaralananların acılarının paylaşıldığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24