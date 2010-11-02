-BARZANİ TAKSİM'DEKİ SALDIRIYI KINADI ERBİL (A.A) - 02.10.2010 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesut Barzani, İstanbul Taksim'deki saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da polis ve sivillerin yaralanmasına neden olan bu saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi. Açıklamada, kimler tarafından yapılırsa yapılsın terör saldırısını her zaman şiddetle kınadıkları ve saldırıda yaralananların acılarının paylaşıldığı kaydedildi.