Barzani: Suriye Kürtleri için tüm olanaklarımızı kullanırız

Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Suriye'de El Nusra örgütü tarafından sivil Kürtler'e yönelik katliam yapıldığı haberleri üzerine, Kürt Ulusal Kongresi Hazırlık Komitesi'nden konunun araştırılması için Suriye'ye heyet gönderilmesini istedi.

Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, katliam haberlerinin doğru olması halinde tüm olanaklarını Suriye Kürtleri için seferber edeceklerini söyledi.

Ramazan Yavuz'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan ve Kürt Ulusal Kongresi Hazırlık Komitesine 2 gün önce gönderilen Mesut Barzani'nin mesajında, Suriye'de Kürtler'in yaşadığı ve Rojava (batı) denilen bölgede sivil Kürtler'e yönelik yapıldığı bildirilen katliamların araştırılması için özel bir komite kurulmasını istedi. Barzani mesajında, şöyle dedi:

"Bir süreden beri, bazı siyasi ve haber merkezlerinde teröristler tarafından Batı Kürdistan'da Kürtler'e karşı cihat ilan edildiği ve katliamlar yapıldığı, El Kaide'ye bağlı teröristlerin sivil ve masum halka saldırılar yaptığı, Kürt kadın ve çocukların başlarını kestiği yönünde haberler yayınlanıyor. Gerçeklerin açığa çıkması ve bu haberlerin doğruluğunu araştırmak için Batı Kürdistan'a gidecek bir özel komite oluşturulmasını istiyorum. Eğer bu bilgiler doğrulanırsa, masum Kürt vatandaşları, kadın ve çocuklar ölümcül saldırılar, baş kesilmesi ve terör altında ise, o zaman Kürdistan Bölgesi, Batı Kürdistan'daki suçsuz Kürt vatandaşlar, kadın ve çocukların korunması için tüm olanaklarını devreye koyacaktır."