Barzani: Savaştan sonra Suriye'deki Kürtlerin başına ne gelecek bilmiyorum

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, Suriye'deki Kürtlerin kaderinin belirsiz olduğunu ve Kürtlerin bir savaş aracı olarak kullanıldığını belirterek "Savaşın sona ermesinden sonra Kürtlerin başına ne gelecek, bilmiyorum" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, İngiliz televizyon kanalı Sky News'in Arapça servisine konuşan Barzani, Suriye'deki Kürtlerin arasında birçok siyasi ihtilaf ve anlaşmazlık olduğuna dikkati çeken Barzani, bu durumdan dolayı birçok fırsatı ellerinden kaçırdıklarını dile getirdi.

Söz konusu durumu büyük bir sorun şeklinde nitelendiren Barzani, şunları kaydetti:

"Kürtler bu yüzden çok şey kaybetti. Ne rejimle bir anlaşmaları var ne de muhaliflerle. Ne rejim Kürtlerin haklarını tanıyor ne de muhalifler. Nasıl bir yöne doğru gittiklerini bilmiyorum. Rojavalı Kürtler (Suriye Kürtleri) bir savaş aracı olarak kullanılıyor. Savaş bittikten sonra kaderleri ne olacak bilemiyorum."

Barzani, Suriye'deki Kürtler arasında birliğin oluşması için olayların başında tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatarak, "Suriye olaylarının başında kardeşleri olarak tüm Kürt taraflarıyla görüştüm. Onların işine karışamam, sadece bir kardeşleri olarak onlara üzülüyorum. Onlardan birlik olup rejime karşı mı taraf mı olduklarına karar vermelerini istedim" diye konuştu.