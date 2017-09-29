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"Barzani referandumu dondurmaya hazır"

Konuyla ilgili IKBY'den resmi açıklama gelmedi

29 Eylül 2017 18:18

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin bağımsızlık referandumunun sonuçlarını 'dondurma' teklifini gözden geçirmeye hazır olduğu öne sürüldü. İddia, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi’den geldi. Allavi, Barzani’nin kendisine bir mektup yazarak bu yöndeki niyetini beyan ettiğini söyledi.

Allavi pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında kendi şahsi girişimini açıklamıştı. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Barzani’ye ‘bir geçiş süreci boyunca referandum sonuçlarını dondurma’ önerisi getirmiş; bu süreçte ‘Kürt ve Arap kardeşliğini yeniden tesis etmek amacıyla, birleşik, demokratik ve federal bir Irak için müzakere yapılmasını’ önermişti.

"İşbirliği yapmaya hazırız"

Allavi bugün, Barzani’nin kendisine bir mektup yazarak bu girişime destek beyan ettiğini söyledi. Gazete Duvar’ın Rudaw’ın İngilizce sitesinden aktardığı habere göre, Barzani mektupta ‘girişimin iki taraf arasında yapıcı görüşmelere yardımcı olacak bazı unsurlar içerdiğini’ belirtti.

Allavi’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani mektupta, "Sizin girişiminize açığız ve sizinle işbirliği yapmaya hazırız" dedi.

"Oylama bağımsızlık anlamına gelmiyor"

Allavi, Barzani’nin mektubunda şu ifadeleri kullandığını açıkladı: "Referandumdan önce ve sonra, oylamanın derhal bağımsızlık ilan edileceği anlamına gelmediğini, iki yıl beklemeye hazır olduğumuzu ve bu süreçte bizi iki ulus için de herhangi bir dayatma olmadan bir gelecek inşa etmek için iki ortak haline getirecek, her meselenin konuşulduğu kapsamlı bir diyalog kurabileceğimizi teyit etmiştik.”

Rudaw, Barzani’nin ofisinin de bu içeriği doğruladığını yazdı. Ancak IKBY’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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