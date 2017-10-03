Barzani: Referandum Kürt ulusunun geleceğini tayin arzusu ve kararına meşruiyet kazandıran bir araçtır

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, bağımsızlık referandumu sorası Irak'ta Erbil ile Bağdat arasındaki gerilim sürerken, Kerkük'ü ziyaret etti. Barzani, “Referandum daha ziyade Kürdistan ulusunun geleceğini tayin arzusu ve kararına meşruiyet kazandıran bir araçtır” dedi.

Barzani, bağımsızlık referandumunun bir hafta sonrasında Kerkük’teki peşmerge komutanlarını ziyaret etti. Statüsü Bağdat’la Erbil arasında tartışma konusu olan Kerkük’te referandum sandığı kurulması tartışma yaratmıştı.

"Birlikte yaşam korunmalı"

Gazete Duvar'ın haberine göre; Barzani’nin ofisinden ziyaret hakkında yapılan yazılı açıklamada, komutanlarla bağımsızlık referandumunun ve Kerkük’te güvenliğin konuşulduğu belirtildi. Açıklamaya göre Barzani, ‘özellikle Kerkük’te ve genel olarak Kürdistan’da istikrar, barış ve birlikte yaşamın korunması gerekliliğini’ vurguladı. Açıklamada, Barzani’nin Kerkük’ten ‘ulusların ve dinlerin birlikte yaşamının örneği haline gelmesi gereken Kürt kenti’ diye söz ettiği de belirtildi.

"Meşruiyet aracı"

Barzani referandum hakkında da konuştu. Buna göre Kürt lider, referandumun ‘Irak anayasasını veya herhangi bir uluslararası anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi; “Referandum daha ziyade Kürdistan ulusunun geleceğini tayin arzusu ve kararına meşruiyet kazandıran bir araçtır” dedi.