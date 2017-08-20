Barzani: Referandum kesinlikle ertelenmeyecek

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, 25 Eylül'de yapacaklarını açıkladıkları bağımsızlık referandumun ertelenmesi için kendisini telefonla arayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a verdiği cevabı açıkladı.

Barzani, "Tillerson'un referandumu erteleme talebine, razı olmuş değiliz. İki tarafın daha iyi bir geleceğe ulaşabilmesi için Bağdat ile diyaloga girilmesine razı oldum" diye konuştu.

Suudi Arabistan'da yayımlanan Okaz Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Barzani, 25 Eylül'de yapacaklarını açıkladıkları bağımsızlık referandumu ile ilgili soruları yanıtladı.

"Bağdat'la diyaloga girilmesine razı oldum"

Barzani, referandumun ertelenmesini isteyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesine ilişkin, "Tillerson'un referandumu erteleme talebine razı olmuş değiliz. İki tarafın daha iyi bir geleceğe ulaşabilmesi için Bağdat ile diyaloğa girilmesine razı oldum" diye konuştu.

Referandumun ertelenmesine ilişkin tartışmalara da değinen Barzani, "Bu kesinlikle olmayacak. Şu an ki durum ve mevcut baskı altında 2 yıl kadar ortak kalabiliriz. Ancak, Bağdat’ın Kürdistan'a karşı politikası değişmeyip, temel haklarımız inkar edilirse, bu ortaklık da sona erebilir" dedi.

"Kimsenin vesayetini kabul etmeyiz"

"İranla komşuluk temelinde, iyi ilişkilere ve iyi çıkarlara sahip olmak isteriz" diyen Barzani şöyle devam etti:

"Bir tarafın diğer tarafın içişlerine müdahalesini de istemeyiz. Ancak, hiç kimsenin vesayetini de kabul etmeyeceğimizi bir kez daha söylemek isterim. Coğrafik nedenlerden dolayı Süleymaniye’nin İran’la ilişkileri, Erbil’in İran’la ilişkilerinden farklı olabilir. Fakat Kürdistan Bölgesi’nin siyaseti, İran’ın vesayet ve müdahalelerini kabul etmez."

"Türkiye ile büyük çıkarlarımız var"

"Geride kalan 25 yılda Türkiye için güven kaynağı olduğumuzu gösterdik” diyen Barzani, "Gelecekte de böyle olacağız. Türkiye ile büyük çıkarlarımız var. Referandum doğal hakkımızdır ve Türkiye ile İran Kürtleriyle ilgili değildir. Onlar, sorunlarını içinde yaşadıkları devletlerin hükümetleriyle diyalog yoluyla çözmeli. Biz de bu hükümetlere her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.