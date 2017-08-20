T24 LogoT24 Logo
Gündem

Barzani: Referandum kesinlikle ertelenmeyecek

Türkiye için 'güven kaynağı' olduklarını söyleyen IKBY Başkan Mesud Barzani, "Türkiye ile büyük çıkarlarımız var" dedi

20 Ağustos 2017 16:05

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, 25 Eylül'de yapacaklarını açıkladıkları bağımsızlık referandumun ertelenmesi için kendisini telefonla arayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a verdiği cevabı açıkladı.

Barzani, "Tillerson'un referandumu erteleme talebine, razı olmuş değiliz. İki tarafın daha iyi bir geleceğe ulaşabilmesi için Bağdat ile diyaloga girilmesine razı oldum" diye konuştu.

Suudi Arabistan'da yayımlanan Okaz Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Barzani, 25 Eylül'de yapacaklarını açıkladıkları bağımsızlık referandumu ile ilgili soruları yanıtladı.

"Bağdat'la diyaloga girilmesine razı oldum"

Barzani, referandumun ertelenmesini isteyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesine ilişkin, "Tillerson'un referandumu erteleme talebine razı olmuş değiliz. İki tarafın daha iyi bir geleceğe ulaşabilmesi için Bağdat ile diyaloğa girilmesine razı oldum" diye konuştu.

Referandumun ertelenmesine ilişkin tartışmalara da değinen Barzani, "Bu kesinlikle olmayacak. Şu an ki durum ve mevcut baskı altında 2 yıl kadar ortak kalabiliriz. Ancak, Bağdat’ın Kürdistan'a karşı politikası değişmeyip, temel haklarımız inkar edilirse, bu ortaklık da sona erebilir" dedi.

"Kimsenin vesayetini kabul etmeyiz"

"İranla komşuluk temelinde, iyi ilişkilere ve iyi çıkarlara sahip olmak isteriz" diyen Barzani şöyle devam etti:

"Bir tarafın diğer tarafın içişlerine müdahalesini de istemeyiz. Ancak, hiç kimsenin vesayetini de kabul etmeyeceğimizi bir kez daha söylemek isterim. Coğrafik nedenlerden dolayı Süleymaniye’nin İran’la ilişkileri, Erbil’in İran’la ilişkilerinden farklı olabilir. Fakat Kürdistan Bölgesi’nin siyaseti, İran’ın vesayet ve müdahalelerini kabul etmez."

"Türkiye ile büyük çıkarlarımız var"

"Geride kalan 25 yılda Türkiye için güven kaynağı olduğumuzu gösterdik” diyen Barzani, "Gelecekte de böyle olacağız. Türkiye ile büyük çıkarlarımız var. Referandum doğal hakkımızdır ve Türkiye ile İran Kürtleriyle ilgili değildir. Onlar, sorunlarını içinde yaşadıkları devletlerin hükümetleriyle diyalog yoluyla çözmeli. Biz de bu hükümetlere her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

IKBYABDMesud BarzanireferandumTürkiyeİranRex Tillerson

İlgili Haberler

Erbil'den Bağdat'a referandum için dört şart

Şartlar yerine gelirse Kürt müzakere heyeti referandumu belirli bir tarihe ertleyecek

Irak Türkmen Cephesi: IKBY dışındaki yerlerde referandum yapılmasını reddediyoruz

"Türkmen ve Kürtlerin arasının bozulması için provokasyon çıkaran fitneciler var"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24